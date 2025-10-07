Uefa aprueba que el Barcelona-Villarreal se juegue en Miami

La Uefa anunció este lunes 6 de octubre la aprobación, con carácter excepcional, de dos solicitudes presentadas por las federaciones de España e Italia para disputar partidos de liga doméstica fuera de sus respectivos países. La medida, según explicó el organismo, responde a vacíos normativos en el marco regulatorio internacional actualmente en revisión por parte de la Fifa.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) solicitó que el encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports entre Villarreal y Barcelona se dispute en Miami, mientras que la Federación Italiana propuso que el partido entre Milan y Como se juegue en Perth, Australia, debido a que el estadio del Milan será sede de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina 2026, programada para el fin de semana del 7 y 8 de febrero.

En un comunicado oficial, la UEFA reiteró su oposición firme a que los partidos de ligas nacionales se celebren fuera de sus fronteras, subrayando que esta decisión no debe interpretarse como un precedente. El Comité Ejecutivo, reunido previamente en Tirana, llevó a cabo consultas con clubes, ligas, jugadores, aficionados e instituciones europeas, confirmando una falta generalizada de apoyo al traslado de encuentros domésticos al extranjero.

No obstante, la Uefa reconoció que el marco normativo de la Fifa, actualmente en revisión, carece de claridad y detalle suficiente, lo que obligó a tomar esta resolución de manera excepcional y con reticencia. El presidente del organismo, Aleksander Ceferin, reafirmó el compromiso de la Uefa con la protección de la integridad de las ligas nacionales y la defensa del arraigo local del fútbol europeo.