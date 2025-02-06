Un dúo para grandes victorias: 1xBet es el patrocinador principal del Caracas F.C.

¡La empresa global de apuestas 1xBet y el club más exitoso de Venezuela, el Caracas F.C., han firmado un contrato de cooperación! Esta alianza tendrá una duración de 2 años y se ha convertido en un acontecimiento significativo para el futbol venezolano, abriendo la puerta a nuevas oportunidades y victorias resonantes. A los fanáticos les espera una gran cantidad de increíbles sorpresas: promociones conjuntas, sesiones de autógrafos, sorteos de entradas y muchas otras cosas interesantes.

Historia rica y valores compartidos

El Caracas F.C. es una leyenda del fútbol venezolano. El club de la capital fue fundado en 1967, ha triunfado en la liga nacional un récord de 12 veces y ha ganado la Copa Venezuela en 6 ocasiones. El equipo ha participado en la Copa Libertadores en 21 ocasiones, y en 2009 logró llegar a los cuartos de final. El Caracas F.C. juega sus partidos en casa en el famoso Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, donde 25,000 aficionados iluminan las gradas, convirtiendo cada partido en un verdadero festival de fútbol.

1xBet comparte el espíritu ganador del Caracas F.C. La marca está comprometida a ser la mejor en el negocio y apoya activamente a aquellos que establecen las metas más ambiciosas.

A nuevos éxitos con 1xBet

¡El logo de 1xBet será parte de cada partido del Caracas F.C.! Brillará en las camisetas de juego y entrenamiento, decorará el estadio local del club, las pantallas LED y los banners, así como el área técnica. Y hay más: los jugadores del equipo participarán en la creación de contenido interesante. ¡Se convertirán en los rostros de las campañas publicitarias de la marca! Esta asociación traerá más emoción tanto dentro como fuera del campo.

“Estamos encantados de dar la bienvenida al club más renombrado de Venezuela a la familia 1xBet. Esta cooperación es un paso más en nuestra misión de apoyar el deporte, dar a los fanáticos emociones vívidas y acercar nuestra marca a los aficionados de Venezuela”, declaró 1xBet.

“Hemos firmado un acuerdo con una de las compañías de apuestas más grandes del mundo, ¡y esta es una excelente noticia para todos los fanáticos de Los Rojos del Ávila! El apoyo de 1xBet ayudará a mejorar la infraestructura del club y a desarrollar la academia. También estamos preparando actividades geniales que ayudarán a los fanáticos a sentirse más cerca de sus jugadores favoritos y a convertirse en parte de nuestra familia”, dijo un portavoz de Caracas F.C.

¡Mira el fútbol, apoya a tu club favorito y suscríbete a 1xBet y Caracas F.C. en las redes sociales para ser el primero en enterarte de nuevas promociones para los fanáticos!

Acerca de 1xBet

1xBet es una empresa de renombre mundial con 17 años de experiencia en la industria de las apuestas y el juego. Los clientes de la marca apuestan en los miles de eventos deportivos, juegan en casino en línea con juegos populares de los mejores proveedores, y el sitio web y la aplicación de la compañía están disponible en 70 idiomas.

La lista de socios oficiales de 1xBet incluye al FC Barcelona, Paris Saint-Germain, LOSC Lille, la Serie A italiana y otras marcas y organizaciones deportivas famosas. La compañía ha sido nominada y ha ganado múltiples premios profesionales prestigiosos, y cada mes, más de 3 millones de usuarios de todo el mundo visitan su plataforma.

Acerca de Caracas F.C.

Caracas F.C. fue fundado en 1967 y es el club más exitoso en Venezuela. El equipo ha ganado la liga nacional venezolana 12 veces, ha triunfado en la Copa Venezuela 6 veces y ha participado en la Copa Libertadores 21 veces. Actualmente, Caracas Fútbol Club juega en la Primera División Venezolana, la liga profesional de futbol de más alto nivel en Venezuela.