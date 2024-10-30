Valencia CF solicitó a LaLiga suspender el partido ante Real Madrid por la Dana

Valencia CF le ha pedido formalmente a LaLiga el aplazamiento del partido de este sábado ante el Real Madrid en Mestalla por la devastadora gota fría que ha afectado a toda la Comunidad Valenciana. El club blanco entiende esta petición y no se opondrá al aplazamiento.

Este miércoles se han suspendido también varios partidos de Copa del Rey que se disputan en Valencia, como el del conjunto ché ante el Parla Escuela y el del Levante ante el Pontevedra por el grave episodio de lluvias que azota la Comunitat Valenciana.

El Valencia anunció este miércoles que ha habilitado el Estadio de Mestalla como punto de entrega de alimentos y enseres de primera necesidad para todos aquellos afectados por la Dana que azotó este martes la provincia y que ha dejado ya un balance de más de 60 fallecidos y numerosos daños materiales.

A su vez, el Valencia CF indicó en un comunicado que se unía "al dispositivo de ayuda de emergencia activado por el Banco de Alimentos de Valencia", cuyos voluntarios recogerán, desde este miércoles 30 de octubre a las 17.00 horas, "las aportaciones ciudadanas para ayudar a todos los afectados por la Dana que ha azotado desde ayer martes a la provincia de Valencia".

Noticia al Dia / RTVE