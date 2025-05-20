Valencia explota contra Netflix por documental de Vinicius

Valencia publicó un comunicado contra la plataforma de Netflix y a la productora del documental ‘Baila, Vini’ quien se centra en el jugador del Real Madrid, Vinicius Jr.

El conjunto ‘ché’ se mostró inconforme resaltando como falsas las imágenes que muestran parte de su afición con cantos discriminatorios sobre el futbolista brasileño y han pedido una rectificación inmediata.

“Ante la injusticia y falsedades cometidas con la afición del Valencia CF, desde el Club hemos exigido por escrito una rectificación inmediata a la productora del documental por lo ocurrido en Mestalla y que no corresponde con la realidad”, resalta parte del comunicado del Valencia.

Valencia asegura que su afición merece respeto: “La verdad y el respeto a nuestra afición debe prevalecer. El Valencia CF se reserva las acciones judiciales que en derecho le asistan”.

Lee también: Jürgen Klopp será el nuevo entrenador de la Roma, según La Stampa

El Valencia mostró inconformidad con el documental de Vinicius Jr. pic.twitter.com/OPgxejMw3e — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 19, 2025

Noticia al Dia / Récord