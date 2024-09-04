Valentina Petrillo, la primera mujer transgénero en unos Juegos Paralímpicos

La velocista italiana Valentina Petrillo, de 51 años, se convirtió en la primera mujer transgénero en participar en unos Juegos Paralímpicos.

Petrillo quedó eliminada en las semifinales de los 400 metros en París 2024, clase T12 de discapacitados visuales.

Hay que decir que la italiana es ingeniera informática de profesión y cuenta con un pasado en la selección de fútbol sala de su país.

La atleta registró en meta un tiempo de 57.58, marca personal, por detrás de la iraní Hajar Safarzadeh (56.07) y la colombiana Alejandra Paola Gómez junto con su guía Markinzon Manzanilla (56.34), que fueron las dos que pasaron de ronda.

"He vivido el día más importante de mi vida deportiva", confesó la italiana al llegar a meta tras debutar en París 2024, donde cumplió un sueño que llevaba demasiados años persiguiendo, desde Atlanta ’96.

