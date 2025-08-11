Lunes 11 de agosto de 2025
Deportes

Valverde se pierde partido de pretemporada por sobrecarga muscular

El uruguayo estará ausente por precaución

Por Daniel García

Valverde se pierde partido de pretemporada por sobrecarga muscular
El uruguayo Fede Valverde no viajará a Innsbruck para la disputa del único partido de pretemporada del Real Madrid por precaución, tras sufrir una sobrecarga muscular, que invita a Xabi Alonso a no tomar ningún riesgo a ocho días del estreno en LaLiga, para el que ya cuenta con las bajas de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick.

Xabi Alonso acude con un centro del campo mermado al único test que realizará el Real Madrid antes de su estreno oficial frente a Osasuna. A las ausencias de Bellingham, operado del hombro izquierdo, y el francés Camavinga, que sufrió el domingo un esguince de tobillo, se suma ante el WSG Tirol la ausencia de Fede Valverde en el Tivoli Stadion.

Tan solo dispone el técnico madridista de tres centrocampistas de la primera plantilla, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Dani Ceballos, y tira de la cantera con la presencia de Thiago Pitarch y Roberto Martín.

Figuran en la convocatoria Dani Carvajal y Éder Milito, con necesidad de minutos de competición para olvidar definitivamente sus graves lesiones de rodilla, los fichajes Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, que podrá debutar con el primer equipo blanco, y Rodrygo Goes, con su continuidad en el Real Madrid en el aire.

La lista de convocados la integran:

Porteros: Courtois, Lunin, Fran González.
Defensas: Dani Carvajal, Militão, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen y Diego Aguado.
Centrocampistas: Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos, Thiago y Roberto Martín.
Delanteros: Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Daniel Yáñez.

EFE

Lee también: Victoria Guerrero alcanzó el oro en los Juegos Panamericanos Junior

