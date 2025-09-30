Venezolanos destacaron en el Campeonato Suramericano de Natación Juvenil

Culmina la participación de la delegación venezolana en el Campeonato Suramericano de Natación Juvenil que se realizó del 24 a 28 septiembre en Río de Janeiro, Brasil, donde los nadadores criollos consiguieron una destacada cosecha de medallas, mientras que los equipos de relevos también aportaron importantes resultados para el podio venezolano.

El nadador venezolano, Ángelo Toscano, oriundo de San Juan de Colón, estado Táchira, se proclamó campeón suramericano de la prueba de 400 metros combinados juvenil con un tiempo de 4:38.36, seguido por el brasileño Joao Oliveira con 4:40.44 (plata) y el colombiano Matías Ramírez con 4:44.45 (bronce).

Baño plateado

El multimedallista de los Juegos Escolares Bucaramanga, Colombia 2024, Adam Uriel Rosales se colgó la medalla de plata en los 200 metros libres juvenil A al cronometrar 1:53.03, por detrás del brasileño Lucas De Santos con 1:50.03 (oro) y por delante del también brasileño Otto Pesciotto con 1:57.24 (bronce).

Rosales también se adueñó de la medalla de plata en los 400 metros libres juvenil A con 3:58.80. La prueba fue dominada por De Santos con nuevo registro suramericano de 3:54.59. La medalla de bronce fue para el argentino Mateo Mayer con 4:02.70.

Asimismo, Adam Uriel Rosales sumó otra medalla de plata en los 100 metros libres con un tiempo de 52.99, seguido de su compañero Juan Gómez con 52.92. La medalla de oro fue para el brasileño Lucas De Santos con 51.06.

Por otra parte, se alzó con la medalla de bronce en los 50 metros libres con un tiempo de 24.26. La medalla de oro fue para el brasileño De Santos nuevamente con nuevo registro suramericano para la categoría, quien fue escoltado por el argentino Federico Bottos con 24.07 (plata).

Nota de Prensa MinDeportes

