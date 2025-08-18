Venezuela blanquea a Japón y avanza en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La Pequeña Liga Cardenales de Lara, representantes de Venezuela y Latinoamérica, conquistaron este lunes su tercer triunfo por blanqueada en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, que se disputa en Williamsport, Pensilvania.

La novena criolla se impuso con autoridad gracias a una impecable labor monticular de Juan Reyes, quien se repuso de la amenaza inicial, volviendo a brillar con un gran cero en el torneo internacional de béisbol infantil. El derecho ponchó a nueve rivales, permitió apenas tres imparables y otorgó dos boletos en seis entradas completas, firmando otra joya desde la lomita.

Reyes también aportó con el madero, al irse de 1-1 con una carrera impulsada, respaldado por la ofensiva de Jesús Gómez (1-1, 1 CI) y Argenis Villanueva, quien cerró la jornada de 2-2 con una anotada, consolidando el dominio venezolano en todas las facetas del juego.

Con este resultado, Venezuela avanza a la semifinal internacional, donde espera al ganador del duelo entre Aruba y China Taipéi, manteniendo viva la ilusión de conquistar el título en Williamsport. A lo largo del torneo, la representación latinoamericana ha fabricado 13 carreras sin recibir en contra.

