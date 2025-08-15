Venezuela busca su segunda victoria en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas ante Canadá

Venezuela busca este viernes 15 de agosto su segunda victoria en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas ante su similar de Canadá, cuando se enfrenten a la 1:00 de la tarde (hora Venezuela).

Cabe destacar que la Pequeña Liga de Cardenales de Lara (representa a Latinoamérica) venció 5-0 a Puerto Rico el pasado miércoles en la primera jornada del torneo.

Este certamen se disputa en Williamsport, Pensilvania, desde el 13 de agosto, y culmina con las finales de Estados Unidos e Internacional el 23 de agosto y el duelo por el campeonato de la LLBWS el 24 de agosto.

El conjunto nacional intenta terminar con una sequía de 25 años sin conseguir un campeonato.

Noticia al Día