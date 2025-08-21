Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó 1-3 ante Aruba este jueves 21 de agosto y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas que se disputa en Williamsport, Pensilvania.

Una decisión arbitral polémica al inicio del duelo condicionó la ofensiva de la Pequeña Liga de Cardenales de Lara.

Aún así, los criollos hicieron un gran trabajo en el torneo y se van con la cabeza en alto (récord de tres victorias y dos derrotas).

Con esto, Aruba (representante del caribe) enfrentará a China Taipéi este domingo 23 de agosto para definir al campeón internacional.

Noticia al Día