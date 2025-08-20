Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

China Taipéi derrotó 7-3 a Venezuela (representante de Latinoamérica) este miércoles 20 de agosto por el pase a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas que se disputa en Williamsport, Pensilvania.
Cabe resaltar que el conjunto criollo (Pequeña Liga de Cardenales de Lara) aún no está eliminado y tendrá una oportunidad más de llegar a la final de este certamen.
Venezuela deberá enfrentar este jueves al ganador del enfrentamiento entre Aruba y Japón, mientras que China Taipéi está en la final que se jugará el sábado 23 de agosto.
Lee también: Venezuela clasificó a la semifinal del Mundial Sénior de Pequeñas Ligas
Noticia al Día