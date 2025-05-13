Venezuela conoce sus rivales para el clasificatorio al Mundial de Baloncesto FIBA 2027

El proceso de clasificación rumbo al Mundial de Baloncesto FIBA de Qatar 2027, el cual iniciará en noviembre del presente, donde Venezuela ya conoce sus primeros rivales. La selección nacional quedó en el Grupo C, junto a Brasil, Colombia y un equipo por definir, que saldrá del torneo preclasificatorio de agosto.

Con rivales de peso en el camino, la selección nacional de las alturas buscará asegurar su clasificación que la consolide nuevamente como una de las selecciones más competitivas de la región.

En la fase preliminar competirán Chile, Cuba, México, Paraguay, Costa Rica, Ecuador y dos países del Caribe, buscando los cuatro cupos disponibles (dos para Suramérica y dos para Norteamérica) para acceder a las eliminatorias.



En la primera ronda, los equipos jugarán partidos de ida y vuelta, y los tres mejores de cada grupo avanzarán a la segunda fase, donde se reordenarán en los Grupos E y F, manteniendo sus récords previos.

América tendrá siete cupos a la cita mundialista: las tres mejores selecciones de cada grupo -E y F- y el mejor cuarto lugar.

Fechas de eliminatorias

Primera ventana: 24 de noviembre – 2 de diciembre de 2025

Segunda ventana: 23 de febrero – 3 de marzo de 2026

Tercera ventana: 29 de junio – 7 de julio de 2026

Cuarta ventana: 24 de agosto – 1 de septiembre de 2026

Quinta ventana: 23 de noviembre – 1 de diciembre de 2026

Sexta ventana: 22 de febrero – 2 de marzo de 2027

