Lunes 18 de agosto de 2025
Deportes

Venezuela conoce sus rivales para el clasificatorio al Mundial de Baloncesto FIBA 2027

El seleccionado nacional integra el grupo C junto a Brasil y Colombia

Por Daniel García

Venezuela conoce sus rivales para el clasificatorio al Mundial de Baloncesto FIBA 2027
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El proceso de clasificación rumbo al Mundial de Baloncesto FIBA de Qatar 2027, el cual iniciará en noviembre del presente, donde Venezuela ya conoce sus primeros rivales. La selección nacional quedó en el Grupo C, junto a Brasil, Colombia y un equipo por definir, que saldrá del torneo preclasificatorio de agosto.

Con rivales de peso en el camino, la selección nacional de las alturas buscará asegurar su clasificación que la consolide nuevamente como una de las selecciones más competitivas de la región.

En la fase preliminar competirán Chile, Cuba, México, Paraguay, Costa Rica, Ecuador y dos países del Caribe, buscando los cuatro cupos disponibles (dos para Suramérica y dos para Norteamérica) para acceder a las eliminatorias.


En la primera ronda, los equipos jugarán partidos de ida y vuelta, y los tres mejores de cada grupo avanzarán a la segunda fase, donde se reordenarán en los Grupos E y F, manteniendo sus récords previos.

América tendrá siete cupos a la cita mundialista: las tres mejores selecciones de cada grupo -E y F- y el mejor cuarto lugar.

Fechas de eliminatorias
Primera ventana: 24 de noviembre – 2 de diciembre de 2025

Segunda ventana: 23 de febrero – 3 de marzo de 2026

Tercera ventana: 29 de junio – 7 de julio de 2026

Cuarta ventana: 24 de agosto – 1 de septiembre de 2026

Quinta ventana: 23 de noviembre – 1 de diciembre de 2026

Sexta ventana: 22 de febrero – 2 de marzo de 2027

Noticia al Día / FVB

Lee también: Los Yankees comparten diagnóstico de la lesión de Oswaldo Cabrera

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Venezuela blanquea a Japón y avanza en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela blanquea a Japón y avanza en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

¿Chiste regional o peligro en la vía?: El video del motorizado que transporta un colchón y a una mujer sentada encima sosteniéndolo en la C-1

¿Chiste regional o peligro en la vía?: El video del motorizado que transporta un colchón y a una mujer sentada encima sosteniéndolo en la C-1

Comienza la histórica reunión de Putin y Trump en Alaska

Comienza la histórica reunión de Putin y Trump en Alaska

Noticias Relacionadas

Al Dia

Durante operativos de fiscalización ambiental paralizan actividades en siete empresas de minería no metálica

Dos de las compañías están ubicadas en el Táchira, igual cantidad en Cojedes, y una en cada uno de los siguientes estados: Zulia, Lara y la Guaira.

Deportes

Félix Hernández, Álex Ramírez y Magglio Ordóñez serán exaltados al Salón de la Fama venezolano

Estos comités son los encargados de reconocer el talento y las contribuciones de jugadores y figuras fuera del terreno que han marcado la historia del béisbol venezolano en diferentes épocas
Deportes

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

El criollo abandonó el encuentro y fue reemplazado por su compatriota Luis Torrens detrás del plato.
Deportes

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

El criollo es el segundo latino con más goles en el balompié estadounidense


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025