Venezuela debuta blanqueando a Puerto Rico en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Con una actuación impecable en todas las facetas del juego, la delegación de Venezuela representada por la Pequeña Liga Cardenales de Lara se impuso con autoridad 5-0 ante Puerto Rico en su debut en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, celebrada en el Volunteer Stadium de Williamsport, Pensilvania.

El conjunto criollo, que representa por segundo año consecutivo a Latinoamérica, desplegó su ofensiva en el tercer episodio, donde fabricó tres de las cinco carreras que sellaron el triunfo. El protagonista del ataque fue Samuel Castillo, quien conectó dos imparables y remolcó cuatro anotaciones, consolidándose como la figura ofensiva del encuentro.

En la lomita, Juan Reyes ofreció una verdadera joya de pitcheo: lanzó cinco entradas en blanco, ponchó a nueve rivales, permitió apenas tres hits y otorgó una sola base por bolas. Su dominio fue clave para mantener a raya a la ofensiva puertorriqueña y asegurar el primer triunfo del equipo venezolano en el torneo.

Este resultado no solo marca un inicio prometedor para Venezuela, sino que reafirma el potencial de una generación que sueña con alcanzar el título mundial, algo que no sucede desde hace 25 años. El próximo reto será enfrentar a Canadá en la segunda jornada del campeonato.