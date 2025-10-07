Venezuela debutará como local en el inicio del camino al Mundial FIBA 2027



La selección nacional de baloncesto iniciará su participación en el torneo clasificatorio rumbo a la Copa Mundial FIBA 2027 jugando como local en el Gimnasio José Joaquín ‘Papá’ Carrillo, ubicado en Parque Miranda, según confirmó la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en su calendario oficial.

La primera ventana de los Clasificatorios de las Américas se disputará entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, y Venezuela forma parte del Grupo C, junto a las selecciones de Brasil, Colombia y Chile.

El equipo dirigido por Ronald Guillén abrirá su participación como visitante ante Colombia, en el Coliseo Evangelista Mora de Cali, y su estreno como local será el domingo 30 de noviembre, nuevamente frente al conjunto cafetero, en un duelo que marcará el regreso de la Vinotinto de las alturas a su casa en Parque Miranda.

Este nuevo ciclo clasificatorio representa una oportunidad clave para consolidar el proyecto deportivo nacional y buscar el boleto a la máxima cita del baloncesto mundial, que se celebrará en 2027.

