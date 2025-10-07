Martes 07 de octubre de 2025
Deportes

Venezuela debutará como local en el inicio del camino al Mundial FIBA 2027

Venezuela forma parte del Grupo C, junto a las selecciones de Brasil, Colombia y Chile.

Por Daniel García

Venezuela debutará como local en el inicio del camino al Mundial FIBA 2027
Foto: Agencias
La selección nacional de baloncesto iniciará su participación en el torneo clasificatorio rumbo a la Copa Mundial FIBA 2027 jugando como local en el Gimnasio José Joaquín ‘Papá’ Carrillo, ubicado en Parque Miranda, según confirmó la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en su calendario oficial.

La primera ventana de los Clasificatorios de las Américas se disputará entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, y Venezuela forma parte del Grupo C, junto a las selecciones de Brasil, Colombia y Chile.

El equipo dirigido por Ronald Guillén abrirá su participación como visitante ante Colombia, en el Coliseo Evangelista Mora de Cali, y su estreno como local será el domingo 30 de noviembre, nuevamente frente al conjunto cafetero, en un duelo que marcará el regreso de la Vinotinto de las alturas a su casa en Parque Miranda.

Este nuevo ciclo clasificatorio representa una oportunidad clave para consolidar el proyecto deportivo nacional y buscar el boleto a la máxima cita del baloncesto mundial, que se celebrará en 2027.

Expelotero Jesús Montero está hospitalizado en Valencia tras sufrir accidente de tránsito

Orden de aprehensión contra el asesino de Erick Castillo en Barquisimeto

Se pronunció el Fiscal
Los Dodgers ponen en aprietos a los Filis en la Serie Divisional

El conjunto californiano coloca la serie 2-0
Uefa aprueba que el Barcelona-Villarreal se juegue en Miami

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) solicitó que el encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga entre Villarreal y Barcelona se dispute en Miami
MLB activa votación para el Premio Hank Aaron 2025

En esta edición, ningún pelotero venezolano figura entre los nominados, una ausencia que contrasta con la histórica presencia criolla en este tipo de distinciones.


