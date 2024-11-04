Venezuela destacó en el III Mundial de Ajedrez para Invidentes

El zuliano Harlen Otero, el falconiano Víctor Abiad y la monaguense Bárbara Palacios, destacaron en su participación en el III Mundial de Ajedrez para Invidentes IBSA 2024, competición que se desarrolló entre los días 26 de octubre hasta el 3 de noviembre en Petrovac, Montenegro.

Palacios se coronó campeona en la categoría femenil, mientras que Abiad quedó entre los 20 mejores y Otero quedó a poco de coronarse.

Palacios alcanzó el título mundial luego de marcar tabla en su novena partida ante la representante de Finlandia Ari Tonteri, y con 5/9 fue la mujer mejor ubicada la ronda final de posiciones, un logro que marcó la historia para el ajedrez nacional.

Otero quedó entre los cinco mejores de 36 participantes provenientes de 13 países, en la competición. El oriundo de Bachaquero estuvo a un par de jugadas de coronarse campeón mundial tras disputar el título en una partida de seis horas con el húngaro Zoltan Zambo quien se tituló campeón.

Lee también: Leonys Martin alcanzó el premio Jugador de la Semana en la LVBP