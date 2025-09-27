Venezuela es campeona del Panamericano Femenino de Béisbol

Venezuela se coronó en el V Panamericano de Béisbol Femenino, al derrotar al equipo de México con pizarra de 9-8, en partido escenificado en el Estadio Jorge García Carneiro, en Macuto, estado La Guaira.

El conjunto azteca se adelantó con dos carreras en el propio primer episodio, pero Venezuela reaccionó en la parte baja del segundo inning fabricando par de rayitas para igualar el encuentro.

En el cuarto capítulo vendría un despliegue ofensivo de las criollas que le permitió producir cinco carreras para poner el partido 7-2.

México no se quedó atrás y aprovechando la falta de efectividad desde la lomita criolla, lograron un rally de seis anotaciones con la le dieron la vuelta al marcador para ponerse arriba por 8-7.

Con un out en la parte alta de la sexta entrada y con un out, entraría a relevar Marlyn Yéndez por el equipo venezolano quien mantendría a raya a la toletería azteca para conservar la diferencia mínima.

En el cierre del sexto inning Venezuela volvió a atacar y las chamas lograron producir par de carreras para poner el encuentro nuevamente a su favor 9 carreras por 8.

Yéndez se mantuvo en el montículo en la última oportunidad para México en el séptimo inning, logrando sacar los tres outs que le dieron la victoria al conjunto nacional.

La selección venezolana se tituló campeona en este Panamericano de Béisbol celebrado en La Guaira, de forma invicta, no perdió ninguno de los encuentros que disputó en las distintas fases del torneo. Además, Venezuela obtiene su boleto al Mundial de Béisbol Femenino (2026 – 2027).

¡Nuestras reinas de la pelota lo hicieron de nuevo! 🏆🇻🇪 La selección femenina de béisbol de Venezuela se coronó campeona del Panamericano, ¡y se aseguró su cupo para el Mundial!👏🏼#Venezuela#BéisbolFemenino#Campeonas#OrgulloVenezolano#Panamericano pic.twitter.com/530FgtHQ7d — Maria Eugenia (@mariaencontexto) September 27, 2025

