Venezuela logra bronce en sóftbol masculino de los Juegos Mundiales Chengdu 2025

La selección masculina de sóftbol de Venezuela alcanzó la medalla de bronce en los Juegos Mundiales Chengdu 2025, tras la suspensión de los partidos por las medallas debido a intensas lluvias que afectaron la jornada final del torneo.

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) anunció que, ante la imposibilidad de disputar los encuentros decisivos, se otorgaron dos medallas de oro y dos de bronce. Japón y Estados Unidos compartieron el primer lugar, mientras que Venezuela y Canadá fueron reconocidos con el tercer puesto.

Este logro representa un nuevo hito para el sóftbol venezolano, que ya venía de conquistar la Copa Mundial Masculina WBSC en Prince Albert el mes pasado.

