Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

La selección de Japón aprovechó los errores defensivos y un explosivo quinto episodio para remontar el marcador y vencer por 10-3 a Venezuela en la segunda jornada de los Juegos Mundiales Chengdu 2025.

El conjunto nipón fabricó un rally de siete carreras en el quinto episodio, capitalizando imprecisiones del cuadro venezolano y castigando con contundencia el relevo criollo. El juego, que se mantenía cerrado hasta ese momento, se inclinó definitivamente a favor de Japón, que cerró el encuentro por diferencia de siete carreras tras el quinto inning, según el reglamento del torneo.

Por Venezuela, el abridor Eudomar Toyo lanzó 4.1 innings, permitiendo una carrera limpia de las seis que le anotaron. Fue relevado por Luis Colombo, quien enfrentó dificultades en 0.2 tercios de labor, recibiendo tres carreras limpias. El cierre estuvo a cargo de Edruin Ramírez, quien permitió una carrera limpia sin lograr outs, sellando el desenlace por nocaut.

A pesar del revés, Venezuela mantiene opciones en el grupo y buscará recuperarse esta misma noche cuando se mida a República Checa, en un duelo programado para las 10.00 pm (hora de Venezuela).