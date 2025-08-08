Venezuela noqueó a República Checa y alcanza su segundo triunfo en los Juegos Mundiales

La selección masculina de sóftbol de Venezuela continúa imparable en los Juegos Mundiales, al conseguir su segunda victoria, esta vez por la vía del nocaut. El conjunto nacional se impuso 11 carreras por 1 frente a República Checa en seis entradas.

El lanzador Luis Colombo volvió a ser figura desde el círculo de lanzar, permitiendo solo dos hits y propinando diez ponches en labor completa. Su dominio absoluto sobre la ofensiva rival fue clave para mantener el ritmo del encuentro.

En la ofensiva, Engelbert Herrera y Rafael Flores se lucieron con cuadrangulares de tres carreras cada uno, aportando seis de las once anotaciones que sellaron el triunfo por diferencia máxima.

Con este resultado, Venezuela pasa la página ante su derrota con Japón, y ahora se prepara para su próximo compromiso ente Estados Unidos, con la mira puesta en avanzar a las fases decisivas.

Lee también: Darwin Machís acordó con el UCV FC