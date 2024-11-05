Venezuela se consagró campeona mundial juvenil en esgrima femenino grupal

El equipo femenino de espada integrado por Victoria Guerrero, María Tuozzo y Mariangel Rodríguez, alcanzó el primer lugar de la Copa del Mundo Espada Juvenil 2024, torneo desarrollado en El Salvador.

Las representantes de Venezuela se colgaron el oro tras vencer al equipo de Puerto Rico con marcador de 45-33. Con el triunfo de las venezolanas, la nación logró dos metales dorados y uno de bronce en la competición.

El pasado viernes en la categoría femenil individual, Victoria Guerrero alcanzó el oro luego de imponerse 15-8 ante la puertorriqueña Alanis Waller, mientras que Tuozzo se adjudicó la de bronce en la misma categoría.

Lee también: Venezuela destacó en el III Mundial de Ajedrez para Invidentes