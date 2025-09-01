Lunes 01 de septiembre de 2025
Venezuela se coronó en la Copa Panamericana de Voleibol

El combinado criollo ganó todos sus encuentros para alcanzar el oro en la competición desarrollada

Por Daniel García

Foto: Agencias
La selección nacional masculina de voleibol logró coronarse campeona de la Copa Panamericana Masculina, celebrada en México. El equipo venezolano venció este domingo en la final al anfitrión mexicano con marcador de 3-1 (25/23, 25/20, 20/25, 25/19), obteniendo así medalla de oro para el país en esta competición.

De acuerdo con la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV), este logro se suma al bronce alcanzado por Venezuela en la edición de 2015, consolidando el crecimiento sostenido del voleibol nacional en el escenario continental.

El camino hacia el título fue impecable. Venezuela cerró la fase de grupos con tres victorias consecutivas en sets corridos:

3-0 ante Estados Unidos

3-0 frente a Cuba

3-0 contra Antigua y Barbuda

Con este rendimiento, el combinado criollo avanzó directamente a semifinales, donde aseguró su pase a la final y la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El capitán Willner Rivas fue la figura del encuentro decisivo, liderando al equipo con 20 puntos. Junto a él, destacaron Emerson Rodríguez, José González, Jesús Gómez e Iván Fernández, quienes aportaron solidez y entrega en cada partido.

