Venezuela se despide de Cali con triunfo sobre Colombia

La Vinotinto de las alturas derrotó 67-81 a Colombia y se repuso de la derrota sufrida ante Uruguay en este segundo amistoso que se celebró en Cali.

Venezuela saltó a la cancha con el quinteto formado por Edwin Mijares, Yeferson Guerra, Yohanner Sifontes, Anyelo Cisneros y Windi Graterol.

El combinado nacional tuvo unos muy buenos último minutos ofensivos, consiguiendo una racha positiva de 14 puntos que sellaron la remontada de la mano de Mijares y Guerra, con sus tiros de tres y el dominio de José Ascanio en la pintura.

El conjunto dirigido por el entrenador Ronald Guillén ya piensa en la venidera AmeriCup, la cual dará inicio en Managua el próximo 22 de agosto.

🇻🇪 ¡Ganó Venezuela! Nos despedimos de Cali con una victoria sobre la selección local en el triangular amistoso.



🛣️ El camino hacia la @AmeriCup nos lleva a Managua. En la sede del torneo disputaremos nuestro último encuentro de preparación. Será ante Nicaragua el próximo 19/08. pic.twitter.com/HCrNtpRkUG — FVB 🇻🇪🏀 (@FVBbasketball) August 17, 2025

Noticia al Día