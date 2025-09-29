Lunes 29 de septiembre de 2025
Venezuela se llevó el bronce mundial en el torneo juvenil de pelotica de goma

El cuadro nacional se impuso ante el mexicano en el juego semifinal por la medalla de bronce

Por Daniel García

Venezuela se llevó el bronce mundial en el torneo juvenil de pelotica de goma
Este fin de semana, la selección juvenil de Venezuela logró una destacada actuación en el Mundial Juvenil de Baseball5 2025, al quedarse con la medalla de bronce en una competencia que reunió a las mejores promesas del deporte urbano a nivel global.

Venezuela logró subirse al podio tras vencer en dos de sets de semifinales 5-2 y 3-2 al conjunto mexicano, para de esta manera completar el tercer entre los mejores de la modalidad.

El equipo nacional mostró garra, velocidad y estrategia en cada encuentro, superando a rivales de alto nivel y dejando en alto el nombre del país.

Los liderados por Niowaldo Zorrilla y Ángel Delgado demostraron un desempeño sobresaliente durante la competencia. En la Ronda Regular, lograron imponerse con autoridad ante Fiji, Japón y Turquía, ganando cada encuentro en dos sets. Posteriormente, en los Cuartos de Final, volvieron a enfrentarse a Turquía y repitieron la victoria con otro 2-0.

Sin embargo, en las Semifinales se encontraron con un duro rival: China Taipei, ante quien cayeron derrotados, lo que los llevó a disputar el partido por la medalla de bronce frente a México. En ese enfrentamiento, fueron superados por los mexicanos, quedando fuera del podio.

El podio quedó conformado por:

Cuba – Campeón

Francia – Subcampeón

Venezuela – Tercer lugar

Al Dia

Motos Toro llega con su poder a La Limpia en Maracaibo

La capital zuliana vibró este viernes 26 de septiembre con la gran inauguración de la nueva sede de Motos Toro…
Sucesos

Hallan cadáver de marabino tras desaparecer en una laguna de Chile

Sus familiares solicitan a las autoridades el mayor rigor en las pesquisas para descartar un móvil distinto al de un accidente
Al Dia

Miguel, Gabriel y Rafael: Día de los Arcángeles que protegen, sanan y guían

Cada 29 de septiembre, la Iglesia católica celebra el Día de los Arcángeles, una fecha que honra a San Miguel, San Gabriel y San Rafael, los tres únicos arcángeles mencionados por nombre en las Sagradas Escrituras. Este reportaje revela el profundo significado espiritual de esta celebración, la misión divina de cada arcángel y su influencia en la vida cotidiana de los creyentes.
Economía

Bonos que Patria pagará en el mes de octubre

Este estipendio se realiza de manera gradual a través del monedero Patria

