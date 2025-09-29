Venezuela se llevó el bronce mundial en el torneo juvenil de pelotica de goma

Este fin de semana, la selección juvenil de Venezuela logró una destacada actuación en el Mundial Juvenil de Baseball5 2025, al quedarse con la medalla de bronce en una competencia que reunió a las mejores promesas del deporte urbano a nivel global.

Venezuela logró subirse al podio tras vencer en dos de sets de semifinales 5-2 y 3-2 al conjunto mexicano, para de esta manera completar el tercer entre los mejores de la modalidad.

El equipo nacional mostró garra, velocidad y estrategia en cada encuentro, superando a rivales de alto nivel y dejando en alto el nombre del país.

Los liderados por Niowaldo Zorrilla y Ángel Delgado demostraron un desempeño sobresaliente durante la competencia. En la Ronda Regular, lograron imponerse con autoridad ante Fiji, Japón y Turquía, ganando cada encuentro en dos sets. Posteriormente, en los Cuartos de Final, volvieron a enfrentarse a Turquía y repitieron la victoria con otro 2-0.

Sin embargo, en las Semifinales se encontraron con un duro rival: China Taipei, ante quien cayeron derrotados, lo que los llevó a disputar el partido por la medalla de bronce frente a México. En ese enfrentamiento, fueron superados por los mexicanos, quedando fuera del podio.

El podio quedó conformado por:

Cuba – Campeón

Francia – Subcampeón

Venezuela – Tercer lugar

Bueno, muchachos…



SOMOS MEDALLA DE BRONCE EN EL MUNDIAL JUVENIL DE P̶E̶L̶O̶T̶I̶C̶A̶ ̶D̶E̶ ̶G̶O̶M̶A̶ BASEBALL 5🇻🇪🥉 pic.twitter.com/su7sRyYEs5 — Stefano Malavé-Macri🇻🇪🇮🇹🦓⭐️⭐️⭐️ (@StefanoMalaveM) September 28, 2025

