Venezuela se prepara para recibir a Chile y Argentina por la clasificación al Americup 2025

La selección venezolana de baloncesto se concentró este martes para prepararse ante los duelos ante las selecciones de Argentina y Chile, correspondiente a la última ventana de clasificación al Americup 2025.

En el llamado participaron diez jugadores llamados por el actual entrenador Richard Guillén.

Venezuela recibirá en el gimnasio José Papá Carrillo el día 21 al seleccionado albiceleste, mientras que el 23 hará lo propio ante Chile.

Los jugadores que obedecieron el primer llamado de la selección fueron; Jhornan Zamora, David Cubillán, Miguel Ruiz, Michael Carrera, Edgar Martínez, Jhordy Aponte, Jesús López, Fernando Fuenmayor, Jesuángel Guillén y Carlos López.

