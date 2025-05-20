Venezuela será sede de la Serie del Caribe Kids

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) anunció la segunda edición de la Serie del Caribe Kids, que se celebrará en Venezuela del 5 al 13 de julio, con la participación de equipos de varios países de la región.

El comisionado de béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, y el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Giuseppe Palmisano, ofrecieron detalles del evento en un comunicado difundido este lunes.

Según Puello Herrera, ya está confirmada la presencia de los cuatro países miembros de la CBPC en la categoría sub-12: República Dominicana, México, Puerto Rico y Venezuela, anfitrión del torneo. Además, contará con la participación especial de Panamá, sede de la primera edición, y Curazao, que albergará el evento en 2026.

La posibilidad de sumar dos equipos invitados adicionales sigue abierta, lo que podría elevar a ocho el número total de participantes.

“Hay mucho entusiasmo con la segunda edición de la Serie del Caribe Kids, un evento innovador que demostró su éxito en Panamá el año pasado. Será una gran fiesta que refuerza nuestra marca Serie del Caribe y fomenta el talento infantil”, destacó Puello Herrera.

Por su parte, Giuseppe Palmisano resaltó la importancia de que Venezuela sea sede del torneo juvenil. “Para la LVBP es una alegría albergar esta competencia internacional, que reúne el futuro del béisbol en nuestra región", afirmó.

Cabe recordar que en la primera edición del torneo, disputada en Panamá, República Dominicana se alzó con el título de campeón.

Noticia la Día/ EFE