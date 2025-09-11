Venezuela será sede del Campeonato Panamericano de Beisbol Femenino

Venezuela será la sede del Campeonato Panamericano de Beisbol Femenino que se llevará a cabo del 20 al 26 de septiembre en el estado La Guaira con la participación de México, Cuba, Nicaragua, Argentina y el conjunto nacional.

El ministro para el Deporte, Franklin Cardillo, ofreció detalles desde el estadio Jorge Luis García Carneiro sobre cómo será esta competencia que tendrá una ceremonia de apertura y se desarrollará con dos juegos diarios.

«Tendremos cinco países participando en este Campeonato Panamericano (que es) clasificatorio al Mundial que va a ser en Estados Unidos el próximo año. Es importante destacar que nuestra selección femenina se encuentra preparándose (y está) concentrada para dar un excelente espectáculo de béisbol femenino».

Las autoridades invitaron a los ciudadanos a participar en estos eventos aprovechando la entrada gratuita y la garantía de transporte para regresar a sus hogares.

Noticia al Día / Unión Radio