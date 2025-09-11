Jueves 11 de septiembre de 2025
Deportes

Venezuela será sede del Campeonato Panamericano de Beisbol Femenino

Las autoridades invitaron a los ciudadanos a participar en estos eventos aprovechando la entrada gratuita y la garantía de transporte para regresar a sus hogares

Por Christian Coronel

Venezuela será sede del Campeonato Panamericano de Beisbol Femenino
Venezuela será la sede del Campeonato Panamericano de Beisbol Femenino que se llevará a cabo del 20 al 26 de septiembre en el estado La Guaira con la participación de México, Cuba, Nicaragua, Argentina y el conjunto nacional.

El ministro para el Deporte, Franklin Cardillo, ofreció detalles desde el estadio Jorge Luis García Carneiro sobre cómo será esta competencia que tendrá una ceremonia de apertura y se desarrollará con dos juegos diarios.

«Tendremos cinco países participando en este Campeonato Panamericano (que es) clasificatorio al Mundial que va a ser en Estados Unidos el próximo año. Es importante destacar que nuestra selección femenina se encuentra preparándose (y está) concentrada para dar un excelente espectáculo de béisbol femenino».

Las autoridades invitaron a los ciudadanos a participar en estos eventos aprovechando la entrada gratuita y la garantía de transporte para regresar a sus hogares.

Noticia al Día / Unión Radio

Falleció Martí Jesús Hurtado Pimentel, periodista de sucesos y creador del programa de entrevistas "A plomo limpio"

Martí Hurtado, egresado de la Universidad del Zulia, fue un profesional de amplia trayectoria.
Deportes

Maduro: Venezuela exige una reestructuración del cuerpo técnico, reorganización de la estrategia, doctrina y trabajo de la Vinotinto

La selección venezolana de fútbol culminó su participación en las eliminatorias para el Mundial 2026, tras enfrentar a Colombia en un encuentro emocionante que finalizó 6-3
Deportes

Inició la venta de entradas para el Mundial de 2026

El torneo arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y cerrará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey
Al Dia

Gran torneo de sóftbol homenajeará a las glorias deportivas del Zulia

Participarán seis instituciones entre policiales y militares

