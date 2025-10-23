Miércoles 22 de octubre de 2025
Deportes

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Las muchachas regresaron al partido luego de un inicio adverso para superar a Chile (58-54) en el Ueno COP Arena de Asunción, Paraguay

Por Christian Coronel

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino
La selección nacional U17 femenina se estrenó con éxito en el Campeonato Sudamericano FIBA Sub-17 Femenino 2025.

Las muchachas regresaron al partido luego de un inicio adverso para superar a Chile (58-54) en el Ueno COP Arena de Asunción, Paraguay.

Luz Vargas inició con Astrid Inojosa, Greidysmar Camacaro, Albanys Ramírez, Alexandra Cabeza y Estefani Pérez. Ignacio Navazo, seleccionador de Chile, abrió con Josefa Vidal, Josefa Jiménez, Constanza Mella, Daimy Balve e Isidora Cornejo.

Los primeros cuatro puntos fueron de Venezuela, atacando el aro. Chile respondió con un parcial de 13-4, liderado por siete puntos de Josefa Jiménez. Esto generó un descuento de tiempo de la profesora Vargas.

La rotación de balón del rival les permitió encontrar espacio para tiros con mayor ventaja, mientras que la selección, con cierta premura, carecía de efectividad.

Tras estar abajo por nueve puntos, dobles de Alexandra Cabeza y Mezharith Beleño acercaron a las chicas (12-17).

Segundo período

Venezuela empezó a mover más rápido y con más criterio el balón. Así encontró canastas de Ángela Crespo y Greidysmar Camacaro. No obstante, Chile supo mantenerse arriba con dos triples de Agustina Mena. Luego, Constanza Mella aumentó la ventaja a 11 puntos (20-31). La selección nacional evitó quedarse aún más atrás de la mano de Astrid Inojosa y de dos jugadas colectivas que derivaron en puntos de Venecia Verdú y Alexandra Cabeza. En la última posesión del cuarto, Mella le dio otra alegría a Chile (27-35).

Tercer período

A pesar de que Victoria Sarce y Josefa Jiménez anotaron triples y le dieron a su país una máxima de 13 puntos de ventaja (28-41), el tercer período fue el momento de la reacción nacional. Todo comenzó con un triple de Antonella Ramos a falta de 6:26. Después, la presión extendida venezolana y la ausencia de jugadoras clave como Vidal y Balve complicó a Chile. Venezuela aumentó la efectividad en los tiros de campo tras recuperación, así como en los tiros libres. Astrid Inojosa terminó el cuarto con 10 puntos. Chile solo sumó cuatro puntos en los últimos siete minutos. Partido de una posesión (42-45).

Cuarto período

La defensa nacional no bajó la intensidad en el cierre: Venezuela permitió una mínima de nueve puntos en el cuarto. Por naturaleza, el ataque también fluyó mejor, y las chamas sumaron una máxima de 16 puntos. Muchos de los puntos llegaron en segundas oportunidades, ganadas por Cabeza y Crespo. La ejecución estuvo a cargo de Inojosa y Ramírez. El rally fue de 16-2 en seis minutos. Remontada y “colchón” de ventaja para jugar la etapa decisiva (58-47). Venezuela no volvió a anotar, pero se sostuvo con dos paradas defensivas en el minuto final.

Prensa FVB

