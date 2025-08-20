Venezuela y China Taipéi lucharán por el pase a la final internacional en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La Pequeña Liga Cardenales de Lara, representantes de Venezuela y Latinoamérica, disputará este miércoles la semifinal internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania. China Taipéi será el rival de los criollos por el pase a la final internacional del torneo.

El conjunto venezolano llega con registro perfecto, tras sumar tres victorias consecutivas por blanqueo, gracias a una sólida actuación monticular y al bateo oportuno de sus jóvenes peloteros, quienes han producido 13 carreras sin permitir anotaciones en contra.

A partir de la 1.00 pm, la señal de ESPN será la encargada de transmitir este esperado encuentro entre dos potencias del béisbol menor, en un choque que promete emociones, entrega y el firme deseo de representar con orgullo a toda una región.

