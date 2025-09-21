Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso con autoridad en la fecha 17 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, logrando su cuarta victoria de la temporada con una ventaja de más de 15 segundos sobre su más cercano perseguidor.

La carrera, disputada en el circuito urbano de Bakú, tuvo como protagonistas a George Russell (Mercedes), quien finalizó segundo, y a Carlos Sainz (Williams), que completó el podio en tercer lugar. El resultado de Sainz marca un hito para Williams, que no subía al podio desde 2021, consolidando el renacer competitivo de la escudería británica.

Por su parte, McLaren vivió una jornada agridulce: Lando Norris terminó séptimo, mientras que el líder del campeonato, Óscar Piastri, se vio obligado a abandonar por problemas mecánicos, lo que impactó directamente en la lucha por el título de constructores.

La combinación de resultados en este Gran Premio ha retrasado la posibilidad de que McLaren se corone campeón de constructores, mientras que Verstappen recorta puntos clave y mantiene viva su pelea por el campeonato de pilotos, en una recta final que promete emociones intensas.

La próxima cita será en Suzuka, Japón, donde las escuderías buscarán afianzar sus posiciones en un campeonato que aún está lejos de definirse.

