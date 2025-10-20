Lunes 20 de octubre de 2025
Deportes

Verstappen conquistó el GP de Estados Unidos y complica el título mundial de F1

Verstappen sumó 33 puntos entre pole y competencia

Por Daniel García

Verstappen conquistó el GP de Estados Unidos y complica el título mundial de F1
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El piloto neerlandés Max Verstappen logró una victoria contundente en el Gran Premio de Estados Unidos, celebrado en el Circuito de las Américas, consolidando su posición como uno de los principales contendientes al título mundial de Fórmula 1 en la temporada 2025.

Lando Norris ( McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), completaron el podio de la competencia. Norris sumó 18 unidades, mientras que el monegasco Leclerc añadió 15 en su puntuación general.

Verstappen dominó el fin de semana al imponerse tanto en la carrera sprint del sábado como en la competencia principal del domingo, donde cruzó la línea de meta con una ventaja de 7,9 segundos sobre Lando Norris (McLaren), quien finalizó segundo. El tercer lugar del podio fue para Charles Leclerc (Ferrari), completando una jornada de alto nivel competitivo.

Con este resultado, Verstappen sumó 33 puntos en total, lo que le permitió reducir significativamente la brecha en el campeonato de pilotos. Ahora se ubica a 40 puntos de Oscar Piastri (McLaren), líder actual, y a 26 de Norris, quien ocupa el segundo puesto.

La victoria en suelo estadounidense refuerza las aspiraciones del piloto de Red Bull de alcanzar su quinto título consecutivo en la Fórmula 1. La temporada 2025 se ha caracterizado por una intensa lucha entre Red Bull y McLaren, y el desempeño de Verstappen en Austin podría marcar un punto de inflexión en la recta final del campeonato.

Cabe destacar que Carlos Sainz fue el único piloto que no completó la carrera, tras verse involucrado en un incidente con Kimi Antonelli en las primeras vueltas.

Con cinco Grandes Premios y dos carreras sprint restantes en el calendario, la batalla por el campeonato mundial continúa abierta y promete emociones hasta la última curva.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Verstappen conquistó el GP de Estados Unidos y complica el título mundial de F1

Verstappen conquistó el GP de Estados Unidos y complica el título mundial de F1

Wanda Rodríguez es la primera mujer umpire en la LVBP

Wanda Rodríguez es la primera mujer umpire en la LVBP

Azulejos obliga al séptimo y definitivo juego por Serie de Campeonato

Azulejos obliga al séptimo y definitivo juego por Serie de Campeonato

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Seguros Catatumbo: Balance de situación 2024

Seguros Catatumbo: Balance de situación 2024

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 20 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 20 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 20 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 20 de octubre

Glorias Deportivas del Zulia triunfan en amistoso de sóftbol

Glorias Deportivas del Zulia triunfan en amistoso de sóftbol

Cardenales doblegó a Tiburones en territorio crepuscular

Cardenales doblegó a Tiburones en territorio crepuscular

Leones vencieron a Caribes para acreditarse el segundo triunfo de la campaña

Leones vencieron a Caribes para acreditarse el segundo triunfo de la campaña

Tigres se impone a Bravos y mantiene su invicto

Tigres se impone a Bravos y mantiene su invicto

Barcelona venció al Girona sobre la hora

Barcelona venció al Girona sobre la hora

Verstappen se llevó la pole del Gran Premio de Estados Unidos

Verstappen se llevó la pole del Gran Premio de Estados Unidos

Diosa Canales se convierte en la nueva integrante de La Casa de Alofoke 2

Diosa Canales se convierte en la nueva integrante de La Casa de Alofoke 2

Ramón el perro que llegó al muelle de PDVSA se salvó: Le buscan un hogar

Ramón el perro que llegó al muelle de PDVSA se salvó: Le buscan un hogar

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Volvió a temblar en Bachaquero

Volvió a temblar en Bachaquero

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

Grave motorizado tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Grave motorizado tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Titulares de la prensa nacional para este lunes 20 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 20 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 20 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 20 de octubre de 2025

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este sábado, 18 de octubre de 2025 en el…
Deportes

Azulejos obliga al séptimo y definitivo juego por Serie de Campeonato

Los de Toronto mantienen vivas sus aspiraciones a la Serie Mundial 2025
Deportes

Zulia campeón del Super 4 de Baloncesto sobre Silla de Ruedas

El Team Tawala del estado Zulia se coronó campeón del Campeonato Super 4 de Baloncesto sobre Silla de Ruedas, tras…
Al Dia

Águilas buscará barrer la serie ante Magallanes en Maracaibo

Los rapaces ya ganaron el primer reto y buscan la barrida en "El Nido"

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025