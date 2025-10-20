Verstappen conquistó el GP de Estados Unidos y complica el título mundial de F1

El piloto neerlandés Max Verstappen logró una victoria contundente en el Gran Premio de Estados Unidos, celebrado en el Circuito de las Américas, consolidando su posición como uno de los principales contendientes al título mundial de Fórmula 1 en la temporada 2025.

Lando Norris ( McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), completaron el podio de la competencia. Norris sumó 18 unidades, mientras que el monegasco Leclerc añadió 15 en su puntuación general.

Verstappen dominó el fin de semana al imponerse tanto en la carrera sprint del sábado como en la competencia principal del domingo, donde cruzó la línea de meta con una ventaja de 7,9 segundos sobre Lando Norris (McLaren), quien finalizó segundo. El tercer lugar del podio fue para Charles Leclerc (Ferrari), completando una jornada de alto nivel competitivo.

Con este resultado, Verstappen sumó 33 puntos en total, lo que le permitió reducir significativamente la brecha en el campeonato de pilotos. Ahora se ubica a 40 puntos de Oscar Piastri (McLaren), líder actual, y a 26 de Norris, quien ocupa el segundo puesto.

La victoria en suelo estadounidense refuerza las aspiraciones del piloto de Red Bull de alcanzar su quinto título consecutivo en la Fórmula 1. La temporada 2025 se ha caracterizado por una intensa lucha entre Red Bull y McLaren, y el desempeño de Verstappen en Austin podría marcar un punto de inflexión en la recta final del campeonato.

Cabe destacar que Carlos Sainz fue el único piloto que no completó la carrera, tras verse involucrado en un incidente con Kimi Antonelli en las primeras vueltas.

Con cinco Grandes Premios y dos carreras sprint restantes en el calendario, la batalla por el campeonato mundial continúa abierta y promete emociones hasta la última curva.