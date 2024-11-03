Verstappen retoma al triunfo en el Gran Premio de Brasil

Finalmente, el triple campeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull), logró imponerse en la pista de Sao Paulo para lograr una nueva victoria en el Gran Premio de Brasil desarrollado este domingo, 3 de noviembre.

Verstappen, de 27 años, remontó contra todo pronóstico, luego de una competencia lluviosa, partiendo de decimoséptimo en la calificación tras recibir una sanción de cinco puestos en parrilla. La victoria del neerlandés significó la sexagésima segunda victoria de su carrera en la máxima categoría automovilística.

Verstappen, que no ganaba desde el pasado mes de junio en el GP de España, y con su triunfo dio un golpe de autoridad, en busca de su cuarto título, a falta de tres pruebas para el cierre de temporada.

El ídolo deportivo de los Países Bajos lidera con 393 puntos, 62 más que el piloto británico Lando Norris (McLaren), quien finalizó cosexto después de haber salido desde la ‘pole’.

Lee también: Alexander Zverev se tituló por séptima vez en el Masters 1.000 de París