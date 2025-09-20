El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán, en una sesión de clasificación marcada por el caos, con seis banderas rojas y una duración de más de dos horas debido a múltiples incidentes en pista.

Verstappen registró un tiempo de 1:41.117, asegurando su sexta pole de la temporada, con una ventaja de casi medio segundo sobre Carlos Sainz (Williams), quien partirá segundo. El tercer lugar fue para Liam Lawson (RB), logrando el mejor resultado de su carrera en una clasificación de Fórmula 1.

Desde la segunda fila saldrá también el debutante Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), seguido por su compañero George Russell, que partirá quinto. En la tercera fila estarán Yuki Tsunoda (Red Bull) y Lando Norris (McLaren), mientras que Isack Hadjar (RB) se ubicó octavo.

El líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), arrancará desde la novena posición, acompañado por Charles Leclerc (Ferrari), décimo en la sesión.

La carrera está programada a 51 vueltas, con un recorrido total de 306 kilómetros por las calles del circuito urbano de Bakú.