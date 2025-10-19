Verstappen se llevó la pole del Gran Premio de Estados Unidos

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador de la prueba sprint, completó un sábado de ensueño y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, donde le volvió a ganar a los McLaren, aumentando la presión por el título mundial de la Fórmula 1.

Verstappen, de 28 años, alcanzó su cuadragésima séptima ‘pole’ en la F1 y la séptima del año, dominando este sábado la calificación con un tiempo de 1:32.510 con que el que venció a Lando Norris (McLaren), segundo, por 0.291 décimas mientras que Charles Leclerc (Ferrari) quedó tercero a 0.297 décimas de segundo.

Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato mundial, con 22 puntos de ventaja sobre Norris y 55 respecto a Verstappen, quien se quedó a más de medio segundo del «poleman» y saldrá sexto en Austin.

