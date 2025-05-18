Verstappen se mantiene en la pelea tras imponerse en Imola

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso este domingo en el Gran Premio de Emilia-Romagna, séptima cita del Mundial de Fórmula 1, celebrado en el circuito de Imola (Italia).

Con esta victoria, la número 65 de su carrera y la segunda de la temporada, Verstappen celebró el 400° Gran Premio de su escudería en la categoría reina del automovilismo.

El podio lo completaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quien, pese a finalizar tercero, conserva el liderato del campeonato con 146 puntos, 13 más que Norris y 22 sobre el tetracampeón mundial.

Lewis Hamilton (Ferrari) protagonizó una destacada remontada al avanzar ocho posiciones y concluir cuarto, seguido por Alex Albon (Williams), nuevo compañero de Carlos Sainz.

Charles Leclerc (Ferrari) cruzó la meta en sexto lugar, mientras que George Russell (Mercedes) finalizó séptimo. Sainz, octavo, superó a los debutantes Isack Hadjar (RB) y Yuki Tsunoda (Red Bull), quien logró una espectacular remontada al terminar décimo tras partir desde el ‘pit lane’.