Lunes 18 de agosto de 2025
Víctor Gárate no sigue como Gerente Deportivo de Leones del Caracas

Víctor Gárate fue una pieza clave en el proceso para que Leones del Caracas consiguiera el título en la temporada 2022-23 de la LVBP

Por Christian Coronel

Víctor Gárate no sigue como Gerente Deportivo de Leones del Caracas
Leones del Caracas anunció este martes 13 de mayo, mediante sus redes sociales, que Víctor Gárate no sigue como Gerente Deportivo del equipo.

"La Junta Directiva de los Leones del Caracas BBC, informa a su fanaticada y a la opinión pública que Víctor Gárate, no continuará con sus funciones al frente de la institución como Gerente Deportivo para la venidera temporada 2025-2026″, dice parte del comunicado.

"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Víctor por su dedicación y profesionalismo durante su gestión. Bajo su liderazgo, el equipo alcanzó logros importantes e inolvidables, destacándose especialmente la obtención del titulo 21 en la temporada 2022-2023 y el subcampeonato en la Serie del Caribe".

Finalmente, expresó: "Estos momentos quedarán grabados en la historia de nuestra organización y en el corazón de nuestra afición. Desde Leones del Caracas, le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales. Su contribución al equipo siempre será valorada y recordada".

Víctor Gárate fue una pieza clave en el proceso para que Leones del Caracas consiguiera el título en la temporada 2022-23 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

