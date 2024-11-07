Victor Osimhem fue el verdugo de Tottenham en la Uefa Europa League

Galatasaray derrotó 3-2 a Tottenham este jueves 7 de noviembre en el RAMS Park por la cuarta jornada de la Uefa Europa League.

Los goles fueron obra de Akgün, Lankshear (se fue expulsado), Solanke y Victor Osimhem x2 en un encuentro donde el delantero (ex Napoli) demostró su jerarquía.

Galatasaray es líder de la Superliga Turca, mientras que los dirigidos por Ante Postecoglou se ubican en el séptimo lugar de la Premier League.

Ipswich y Samsunspor serán los próximos rivales de ambas escuadras. Por un lado, los turcos quieren seguir por la senda del triunfo. A su vez, los ‘Spurs’ cambiar el mal trago de hoy.

Magic night for Galatasaray 🟡🔴🇹🇷 pic.twitter.com/q2Jlx8oIRP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2024

