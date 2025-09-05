VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

El partido entre Argentina y Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas no solo dejó goles y emociones, sino también un episodio de alta tensión protagonizado por Lionel Messi y Tomás Rincón. El cruce ocurrió en el túnel del Estadio Monumental, justo al finalizar el primer tiempo, y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes y medios deportivos.

Tenso momento al terminar el primer tiempo del Argentina vs Venezuela en donde Lionel Messi busca a Tomás Rincón.



Video cortesía de Esteban Stagno en Tik Tok. pic.twitter.com/M3oSpMNYA2 — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) September 5, 2025

El encontronazo en el túnel

Según reportes de TyC Sports y otros medios, Messi esperó a Rincón en la salida hacia los vestuarios para recriminarle una acción ocurrida durante la primera mitad. El capitán argentino, visiblemente molesto, se acercó al mediocampista venezolano y le propinó un leve empujón. La situación escaló brevemente, pero fue contenida por compañeros de ambos equipos.

Salomón Rondón intervino para calmar los ánimos, mientras otros jugadores y miembros del cuerpo técnico ayudaron a separar a los protagonistas. El cuarto árbitro y los jueces de línea también se acercaron para evitar que el incidente pasara a mayores.

Un partido cargado de emociones

El cruce entre Messi y Rincón se dio en una noche especial para el argentino, quien disputó su último partido oficial como local con la selección. La emoción del momento, sumada a la intensidad del encuentro, parece haber llevado las pulsaciones al límite.

Argentina dominó el partido y se impuso por 3-0 con un doblete de Messi y otro tanto de Lautaro Martínez. Venezuela, por su parte, intentó resistir la ofensiva albiceleste, pero no logró contener el ritmo del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Tras el partido, Messi evitó referirse directamente al cruce con Rincón y se enfocó en el significado emocional del encuentro. “Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé”, declaró el capitán argentino.