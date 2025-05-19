Villarreal venció al Barcelona y aseguró su pase a la Champions

El Villarreal celebró este domingo una nueva victoria en el estadio Olímpico Lluís Companys, escenario donde rindió homenaje al Barcelona con el pasillo, luego de su título en LaLiga. La victoria le permite al Submarino Amarillo sellar su clasificación a la Champions con una victoria de 3-2.

Villarreal golpeó temprano con un gol de Ayoze Pérez a los cuatro minutos, aprovechando una precisa asistencia de Pépé. A pesar del dominio azulgrana, el local supo resistir la presión y respondió en la segunda parte con tantos de Comesaña y Buchanan, aprovechando errores defensivos del conjunto catalán.

El Barcelona, impulsado por Lamine Yamal, logró remontar momentáneamente con un golazo del joven talento y otro tanto de Fermín en el cierre de la primera mitad. Sin embargo, la intensidad del Villarreal en el tramo final del partido terminó inclinando la balanza a su favor.

Con esta victoria, el equipo de Marcelino extendió su racha ganadora a cinco partidos y aseguró su regreso a la máxima competición europea, cerrando la temporada con un triunfo memorable.

Lee también: Mbappé y Bellingham le dan la victoria del Real Madrid ante un Sevilla con nueve jugadores