Miércoles 29 de octubre de 2025
Deportes

Vinícius Júnior ofreció disculpas tras su reacción en el Clásico

El atacante brasileño se molestó tras ser sustituido en el Clásico y amenazó con irse del club blanco

Por Daniel García

Vinícius Júnior ofreció disculpas tras su reacción en el Clásico
Foto: Agencias
El brasileño Vinícius Júnior pidió disculpas este miércoles 29 de octubre a través de sus redes sociales, luego de mostrar su descontento al ser sustituido en el minuto 73 del Clásico ante el FC Barcelona. En su mensaje, el delantero del Real Madrid reconoció que “a veces la pasión le gana” por su deseo constante de “vencer y ayudar” al equipo.

“Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, al club y al presidente”, escribió el jugador en su cuenta oficial.

Aunque el mensaje fue amplio y emotivo, no mencionó directamente al entrenador Xabi Alonso, con quien tuvo un intercambio de palabras al momento de ver su número ‘7’ en la tablilla de sustituciones.

Vinícius añadió que su carácter competitivo nace del amor que siente por el club y por todo lo que representa:

“Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día.”

La disculpa pública se suma a la que ya había ofrecido en privado durante el primer entrenamiento posterior al Clásico, tras dos días de descanso.

Por su parte, Xabi Alonso se refirió al incidente con mesura tras el encuentro, evitando profundizar en la reacción del jugador:

“Me quedo con muchas cosas positivas del partido y de Vinícius. Lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante. Vini ha aportado mucho al partido. Es una victoria importante, merecida e incluso corta que nos va a recuperar la sensación de equipo competitivo en partidos grandes",

