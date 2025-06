Vinicius rompe el silencio sobre el Balón de Oro y la oferta de Arabia Saudita

El crack brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr., confesó este lunes 3 de marzo, en rueda de prensa, que su club le pidió que se quedara en la capital al no recibir el premio al Balón de Oro, que acabó ganando el español Rodri (Manchester City).

"La gente vota lo que cree. Yo tengo mi pensamiento. Nunca soñé ganar el Balón de Oro, cuando estás cerca te lo crees, pero voy a tener más oportunidades. Ya he ganado dos Copas de Europa y estoy aquí para ganar muchas más", declaró Vinicius en rueda de prensa previa a la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Atlético en el Bernabéu.

Por otra parte, expresó: "Yo hago lo que el club manda y el club me pidió quedarme en Madrid", prosiguió el jugador, que espera en prolongar pronto su contrato con la entidad blanca, pese a los rumores sobre una posible oferta del fútbol de Arabia Saudita.

"Estoy muy tranquilo porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá pueda renovarlo cuanto antes porque estoy feliz aquí. Toda la gente me ama y me quiere mucho. Yo no podría estar en un sitio mejor que aquí", declaró.

En cuanto al duelo contra Atlético de Madrid, Vinicius señaló que será un gran euroderbi: "Mañana (martes) va a ser una bonita fiesta de nuestra afición y en la vuelta en la de ellos".

