Voleibol del Zulia cierra una etapa para dar paso a otra

La Asociación de Voleibol del estado Zulia convocó a los clubes afiliados y debidamente registrados a participar en el proceso eleccionario para la nueva junta directiva, que se realizará el próximo sábado 19 de julio en su sede ubicada en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte del polideportivo de Maracaibo, a las 10 am.

El acto marcará el cierre del periodo administrativo entre 2021 y 2025 e inicio del próximo, que se extenderá hasta 2029.

El proceso eleccionario no solo es el final de un periodo administrativo. Es, a la vez, el final de una etapa para dar entrada a otra en la disciplina de la malla alta del estado, tras más de dos décadas de altibajos con grandes logros y muchos tropiezos, que sumados, fueron terreno para abonar la masificación de la disciplina, hoy, una de las que más ha crecido en el estado.

El voleibol zulianos es, después del béisbol y fútbol, uno de los deportes más practicados en la entidad con ramificaciones en casi todos los municipios y mucha fuerza más allá de la capital del estado, Maracaibo, rompiendo esquemas tradicionales con relación a otras disciplinas.

Régulo Vargas, presidente de la actual asociación, indicó que se retira de la directiva y no aspirará a presidir un nuevo periodo al frente del ente, para dar paso a las generaciones emergentes de la disciplina en el Zulia.

Retrospectiva

Vargas, que asumió la directiva de la disciplina zuliana en 2001, reelegido en 2004, cumple estas funciones hasta 2008 cuando se retira para atender el llamado de la Federación y será Francisco Riera, entrenador de la asociación, quien tome el timón del organismo por otro par de periodos administrativos.

"En esos primeros lapsos obtuvimos varios campeonatos nacionales y ganamos algunos premios como Asociación y Dirigente del Año", recuerda el actual entrenador de las selecciones voleibol de la Dirección de Deportes de la Universidad del Zulia.

Del 2001 al 2003 el Domo de Cabimas fue sede de la Liga Mundial de Voleibol y Vargas tuvo influyente participación como presidente del comité organizador, al igual que en el Suramericano del 2006, en esta misma sede.

En 2003, tras pasar a formar parte de la Federación Venezolana de Voleibol, fue delegado de la selección nacional, que se coronó campeona de los Juegos Panamericanos de Santo Domingo. También fue delegado en el Suramericano de Perú y Chile y del Mundial de México.

Agrega que el legado más valioso producido en esos dos ciclos fue el aporte de cuatro atletas a la selección nacional femenina para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, entre ellas, la capitana del equipo nacional femenino, Jayce Andrade.

Vuelta a la asociación y retiro

Vargas vuelve a la dirigencia de la Asovoleibol Zulia en 2017, preside el periodo 2017-2021, y es reelegido para el ciclo 2021-2025.

Tras la pandemia, el voleibol fue una de las disciplinas del estado que más creció. Principalmente a nivel organizativo, participativo y de masificación. Nacieron nuevas formas de organización y se afianzó la figura de la autogestión, que ya era ley para subsistir en este deporte.

"Me retiro por motivos personales y proyectos con mi familia, pero no me voy del voleibol. Seguiré como entrenador de la Universidad del Zulia, en la docencia, y técnico de las selecciones de LUZ, que será mi núcleo de trabajo donde impartiré mis conocimientos para los muchachos que entren a la fase de educación superior, con quiénes trabajaremos para ayudarlos a integrar las selecciones universitarias y llevarlos a competencias nacionales", dijo.

No quiere opinar sobre quiénes tomen las riendas de la asociación tras las elecciones del 19 de julio próximo. "Lo que sí quiero es que sea el mejor, que los clubes decidan a quién van a elegir al frente. Quisiera que fuese un proceso bien democrático, donde todos den su opinión y que no sea dirigido ni por la asociación, ni por el Irdez ni por nadie. Ojalá sean los mismo clubes organizados quiénes decidan la persona que dirigirá sus destinos", apuntó.

Concluyó señalando que cree cerrar su gestión al frente de la asociación con buenos resultados, a pesar de la crisis que ha marcado el periodo: Zulia obtuvo dos subcampeonatos nacionales, juvenil y prejuvenil, hay dos atletas en la selección nacional de mayores y varios invitados a la juvenil.

Se va conforme y confiado en que deja una base sólida, muy importante para los venideros retos del estado en las categorías menores, prejuvenil y juvenil.

Además confiado en dejar los cimientos para seguir desarrollando un buen papel a nivel nacional, y satisfecho de la misión cumplida.

Prensa Asovoleibol Zulia

Foto: Luis Bravo

Lee también: Pequeña Liga de Cacique Mara solicita culminación de obras en el estadio Edgar Ferrer