Lunes 20 de octubre de 2025
Deportes

Wanda Rodríguez es la primera mujer umpire en la LVBP

La joven merideña sigue sumando logros en el beisbol

Por Daniel García

Wanda Rodríguez es la primera mujer umpire en la LVBP
Foto: Agencias
Este fin de semana, el béisbol venezolano vivió un momento histórico con la participación de Wanda Rodríguez, quien se convirtió en la primera mujer en arbitrar un juego oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El debut de la umpire oriunda de merideña se produjo el pasado sábado, durante el encuentro entre los Cardenales de Lara y los Tiburones de La Guaira, celebrado en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. En ese partido, Rodríguez cumplió funciones como auxiliar en la tercera base, demostrando preparación, firmeza y conocimiento del juego.

Su formación proviene del Venezuelan Umpire Camp, una iniciativa que ha impulsado el desarrollo de árbitros en el país. Además, Wanda ya había tenido experiencia en competencias, como el Juego de Estrellas 2024 y la recién Serie del Caribe Kids, celebrada en Venezuela.

Este logro representa un avance significativo en la inclusión de mujeres en el deporte profesional, y marca un precedente inspirador para futuras generaciones.

Noticia al Día / Diamante 23

