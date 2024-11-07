Warriors dan el golpe ante Celtics con un gran Steph Curry

Los Warriors de Golden State vencieron 118-112 a los Celtics de Boston este miércoles 6 de noviembre en el TD Garden por otra jornada de la NBA.

Steph Curry se fue con 27 puntos, siete rebotes y nueve asistencias, mientras que Jayson Tatum se despachó con 32 unidades, cuatro rebotes y dos asistencias.

Cabe destacar que Steph Curry, considerado uno de los mejores jugadores del mundo, se perdió tres encuentros debido a una lesión en el pie.

Golden State se ubica entre los tres mejores de la Conferencia Oeste de la NBA, con récord de siete victorias por tan solo un revés a su cuenta.

Lee también: Detienen al Presidente de la Federación Peruana de Fútbol

Stephen Curry, man.



Magician 🪄 pic.twitter.com/GCEMQlmNTl — Golden State Warriors (@warriors) November 7, 2024

Noticia al Dia