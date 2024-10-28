Warriors pierde ante Clippers y Curry se lesiona

La lesión de Stephen Curry para los Warriors de Golden State genera preocupación en el equipo, que además cayó derrotado ante el quinteto de los Clippers de Los Ángeles con marcador de 112-104 en el Chase Center de San Francisco.

Curry abandonó el encuentro a 7.55 del final después de torcerse el tobillo izquierdo al menos dos veces durante el encuentro. El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, aseguró tras el partido que ese esguince parece «leve o moderado» pero que habrá que esperar a la resonancia magnética para saber el alcance de la lesión.

Los Clippers sin el lesionado Kawhi Leonard, sumaron otro triunfo a domicilio gracias a Ivica Zubac, quien se apuntó 23 unidades, 18 rebotes y seis asistencias. Por su parte, James Harden (23 puntos, siete rebotes y 11 asistencias), mientras que Norman Powell sumó 20 puntos.

Andrew Wiggins (29 puntos) fue el máximo anotador de los Warriors, que se colocaron con -1 a falta de menos de cuatro minutos tras un parcial de 10-0 pero que finalmente no pudieron culminar la remontada. Curry aportó 18 puntos y seis asistencias.

Noticia al Día / EFE

