Wilber Rodríguez, talento emergente desde el montículo aguilucho

El lanzador derecho Wilber Rodríguez, nacido en Coro, pero oriundo de Caja Seca, ya tuvo su estreno con las Águilas del Zulia, confirmando que el equipo rapaz apuesta por el talento regional en su bullpen.

En conversación con Noticia al Día, Rodríguez compartió sus emociones tras cumplir el sueño de lanzar en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Foto: Franyer García

“Es algo que soñé desde niño. Desde 2023 estaba esperando esta oportunidad, y gracias a Dios se dio”, expresó con orgullo el serpentinero zuliano.

Rodríguez también destacó el respaldo recibido por parte de Wilson Álvarez, figura clave en su desarrollo como lanzador.

“Los consejos y la confianza de Wilson han sido fundamentales. Me ha guiado en todo este proceso”, afirmó el monticulista de 25 años.

Apodado el “Torpedero de Gibraltar”, Rodríguez cuenta con experiencia en ligas menores dentro de la organización de los Cachorros de Chicago. Actualmente, milita en liga independiente, enfocado en volver a regresar al sistema afiliado del mejor béisbol del mundo.

Su debut oficial se produjo el 24 de octubre, en Puerto La Cruz, frente a los Caribes de Anzoátegui. En su rol como relevista, trabajó un inning en el que ponchó a dos bateadores y otorgó un boleto, sin anotaciones, dejando buenas sensaciones en su primera salida.

Lee también: Águilas del Zulia camisa Retro- Connect

Noticia al Día