Wilker Ángel firmó contrato con el Juventude de Brasil

Bienvenido Wilker Ángel 🇻🇪



O zagueiro, de 31 anos, defendeu o Criciúma em 2024. Com passagens pela Seleção da Venezuela, o defensor treina com o grupo e está à disposição do técnico Fábio Matias para a sequência da temporada.



