El receptor venezolano de los Cerveceros de Milwaukee, William Contreras, es finalista al Bate de Plata de la Liga Nacional de las Grandes Ligas.

Contreras se destaca no solo por su habilidad en el campo, sino también por ser el único venezolano en la lista de candidatos para este prestigioso reconocimiento.

El criollo está en la búsqueda de su tercer galardón, lo que no solo sería un logro personal significativo, sino que también marcaría un hito en la historia del béisbol venezolano.

Si logra hacerse con este premio, Contreras extendería a 22 temporadas consecutivas la racha en la que al menos un jugador venezolano ha sido galardonado, un testimonio del talento y la dedicación que los peloteros de Venezuela aportan al deporte.

Candidatos al Bate de Plata 2025:

Primera base: Pete Alonso (Mets), Freddie Freeman (Dodgers) y Matt Olson (Bravos).

Segunda base: Nico Hoerner (Cachorros), Ketel Marte (Cascabeles) y Brice Turang (Cerveceros).

Tercera base: Matt Chapman (Gigantes), Manny Machado (Padres), Max Muncy (Dodgers) y Austin Riley (Bravos).

Campocorto: Francisco Lindor (Mets), Geraldo Perdomo (Cascabeles) y Trea Turner (Filis).

Jardineros: Corbin Carroll (Cascabeles), Pete Crow-Armstrong (Cachorros), Juan Soto (Mets), Kyle Stowers (Marlins), Kyle Tucker (Cachorros) y James Wood (Nacionales).

Receptor: William Contreras (Cerveceros), Hunter Goodman (Rockies), Will Smith (Dodgers).BD: Shohei Ohtani (Dodgers), Kyle Schwarber (Filis), Christian Yelich (Cerveceros).

Utility: Alec Burleson (Cardenales), Jake Cronenworth (Padres), Brendan Donovan (Cardenales).

