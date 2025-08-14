William Contreras fue la bujía ofensiva en el triunfo de Cerveceros

El pelotero venezolano William Contreras conectó dos imparables y remolcó cuatro carreras este miércoles 13 de agosto en la paliza de los Cerveceros de Milwaukee 12-5 ante los Piratas de Pittsburgh en el American Family Field.

Fue otra productiva jornada del receptor que ha sido uno de los factores determinantes en el buen momento por el que atraviesa su equipo, que sumó su decimosegunda victoria consecutiva y la 16 de los últimos 20 compromisos desde el 22 de julio, lo que le tiene con el mejor récord de las Mayores (76-44).

Durante ese lapso, Contreras exhibe el quinto mejor promedio de la Liga Nacional (.342), igualado con sus compañeros de equipo Isaac Collins y Andrew Vaughn; mientras que es segundo en anotadas (17), tercero en porcentaje de emabasado (.429), cuarto en remolcadas (19), almohadillas alcanzadas (48) y OPS (1.037), quinto en hits (27) y slugging (.608).

Cabe destacar que William Contreras lidera a los receptores de las Grandes Ligas en juegos como titular (99) y se ubica segundo en innings recibidos (860.1).

Noticia al Día / LVBP