William Contreras pegó par de estacazos en triunfo de Cerveceros ante Mets

El receptor carabobeño que milita en los Cerveceros de Milwaukee, William Contreras, fue figura estelar en la victoria de su equipo sobre los Mets de Nueva York, al conectar par de cuadrangulares y comandar la ofensiva en un emocionante triunfo 7-6, en el American Family Field.

Contreras se fue de 4-3, con tres carreras impulsadas y dos anotadas, elevando su promedio de bateo a .255. Su primer vuelacerca llegó en la baja del cuarto inning, iniciando la remontada con un batazo por el jardín izquierdo, mientras que en el quinto episodio, volvió a castigar al pitcheo rival con su decimosegundo jonrón de la temporada, esta vez por el jardín derecho, trayéndose consigo a Isaac Collins.

El juego se definió en la novena entrada con otro jonrón solitario de Collins, sellando una victoria clave para Milwaukee, que se mantiene como líder de la División Central de la Liga Nacional con marca de 73-44.

La actuación de Contreras reafirma su rol como pieza fundamental en la ofensiva de los Cerveceros y como uno de los peloteros venezolanos más destacados en la actual campaña de las Grandes Ligas.

