Sábado 25 de octubre de 2025
William Contreras podría ser operado por lesión en dedo

El receptor venezolano enfrenta una fractura en uno de sus dedos

Por Daniel García

William Contreras podría ser operado por lesión en dedo
Foto: Agencias
El receptor venezolano William Contreras, pieza clave de los Cerveceros de Milwaukee, podría pasar por el quirófano en las próximas semanas para corregir una fractura en el dedo medio izquierdo. Según el portal especializado Rotoworld, el carteta carabobeño tiene agendada una consulta con un traumatólogo de manos, con la intención de evaluar una intervención quirúrgica que le permita jugar sin molestias en 2026.

Contreras sufrió la lesión en mayo de este año, pero decidió continuar en acción, completando una temporada de alto rendimiento pese al dolor persistente, especialmente al momento de batear. Incluso al sacar la pelota de su mascota, el malestar se hacía presente.

A pesar de la fractura, el receptor disputó 150 encuentros en 2025, 128 de ellos detrás del plato. Su línea ofensiva fue sólida: promedio de .273, con 17 cuadrangulares, 76 carreras impulsadas y 89 anotadas. Actualmente, es firme candidato a obtener su tercer Bate de Plata consecutivo.

La dolencia no es nueva. En 2024, Contreras también lidió con la misma lesión, pero logró jugar 155 partidos y fue titular en 120 como cátcher. Ese año, además de ganar el Bate de Plata, terminó quinto en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Con seis temporadas en las Grandes Ligas, tres con los Bravos de Atlanta y tres con Milwaukee, el receptor de 27 años busca asegurar su salud para seguir siendo uno de los pilares ofensivos y defensivos de su equipo.

Noticia al Día / Líder en Deportes

